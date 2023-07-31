В Твери проведут ремонтные работы в двух корпусах и поликлиниках горбольницы №6

В шестой больнице проведут ремонты. Фото: Яндекс карты

Масштабный ремонт ждет городскую больницу №6 Твери. 31 июля губернатор Игорь Руденя провел заседание бюджетной комиссии, на которой решено выделить областные средства на проведение работ.

Подробности сообщила пресс-служба правительства региона.

В главном корпусе горбольницы №6 (улица Орджоникидзе, 36) отремонтируют приёмное, реанимационное и эндоскопическое отделения, холл на первом этаже, а также операционные. Проведут ремонты и в санузлах со второго по пятый этажи, заменят инженерные системы в цокольном этаже, систему вентиляции, лифт в буфетах для подъема пищи из кухни. Кроме того, в здании будет капитально отремонтирована кровля.

В лечебно-диагностическом корпусе предусмотрена замена окон, а также ремонт помещений на первом, втором и третьем этажах.

Работы проведут и в относящейся к шестой горбольнице поликлинике №7, которая расположена в микрорайоне Южный. Там запланированы ремонты крыши, крыльца и навеса над главным входом, помещений, замена окон. Также капремонт кровли выполнят в здании детского инфекционного отделения.

Помимо этого, в детской поликлинике №1 запланировано заменить лифт и отремонтировать фасад, входную группу, коридоры на четырех этажах, туалеты.

В 2022-ом в нескольких зданиях горбольницы №6 Твери уже были выполнены ремонтные работы.