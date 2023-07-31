В Тверской области в одном сельском Доме культуры завершен ремонт, в трех ДК еще нет

В ДК поселка Бологово под Андреаполем ремонт завершен. Фото: ПТО

В Тверской области в рамках нацпроекта «Культура» в этом году должны отремонтировать четыре сельских Домов культуры, в одном из них работы уже завершены.

По мнению губернатора Игоря Рудени, учреждения культуры должны быть обеспечены всей необходимой инфраструктурой.

В ДК в деревне Василево Калязинского округа работы близки к завершению. В Горицком сельском ДК Кимрского округа проводится ремонт кровли здания, а в Пожинском ДК Торопецкого округа - фасада, кровли и внутренних помещений.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, завершен запланированный ремонт входной группы и зрительного зала в ДК поселка Бологово Андреапольского округа. Ожидается, что открытие обновленного Дома культуры состоится 2 августа.

ДК в Бологове Андреапольского округа. Фото: ПТО

В прошлом году в по нацпроекту капремонты были проведены в Станском ДК в Лихославльском округе и Земцовском ДК в Нелидовском округе.