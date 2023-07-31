В Твери рабочие ждут плитку, чтобы продолжить ремонт на улице Трехсвятской

В Твери продолжается ремонт улицы Трехсвятской Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Твери продолжается ремонт главной пешеходной улицы - Трехсвятской. Правда, работы немного затянулись.

- Плитка, согласованная заказчиком, отсутствовала у поставщиков. Из-за этого немного работа затянулась. Сейчас материал заказали, ждем, - объяснил "КП"-Тверь" бригадир на объекте.

Тем не менее, работа на улице кипит. Рабочие укладывают песок и щебень, готовят площадки для арт-объектов, техника тоже на месте.

Часть улицы, которую благоустраивают по проекту в этом году, изменится до неузнаваемости. А пока она похожа на большую стройплощадку и не очень подходит для прогулок туристов и отдыхающих.