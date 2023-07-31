В Тверской области за выходные остановили 70 пьяных водителей

70 водителей не прошли "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные с 28 по 30 июля в Тверской области состоялись проверки водителей на состояние опьянения.

За время рейда "Контроль трезвости" госавтоинспекторами было остановлено 70 пьяных водителей, семь из них - в Твери. В отношении всех нарушителей составлены административные материалы.

Госавтоинспекция Тверской области призывает граждан сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефонам полиции 02, 102 или 112.