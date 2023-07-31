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НовостиПроисшествия31 июля 2023 13:57

После травмирования ребенка электрическим током СК возбудил уголовное дело в Тверской области

Пострадавший от разряда тока 11-летний мальчик находится в ДОКБ Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
СК возбудил уголовное дело после травмирования ребенка на подстанции Фото: СУ СК РФ по Тверской области

СК возбудил уголовное дело после травмирования ребенка на подстанции Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" (ч. 2 ст. 293 УК РФ) после того, как в поселке Красномайский ребенка ударило током на заброшенном стекольном заводе.

По поручению председателя СК России в центральный аппарат ведомства был представлен доклад.

ЧП произошло 28 июля 2023 года. 11-летний мальчик прошел в электрораспределительную подстанцию на территорию бывшего стекольного завода и получил удар электрическим током. С ожогами ребенка доставили в ДОКБ Твери. Территорию завода осмотрел следователь. В результате были приняты меры и исключен доступ к подстанции.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, проводятся допросы интересующих следствие лиц. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.