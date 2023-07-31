В Тверской области завершается реализация 57 школьных инициатив

Один реализованных в этом году проектов - «Центр творческих инициатив» в Краснохолмской школе №2. Фото: ПТО

В Тверской области на сегодня из 57 одобренных проектов Программы поддержки школьных инициатив в 2023 году реализованы 40. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что остальные 17 проектов также практически выполнены - идет приемка и согласование документации.

В рамках программы при областной поддержке в школах обустраивают пространства для творчества и обучения, отдыха, спорта и социализации.

- Важно, что сами ребята активно участвуют в процессе, – считает губернатор Игорь Руденя.

Программа поддержки школьных инициатив была запущена в регионе в 2021 году после обращения юнкора газеты «Вышневолоцкая правда» Марии Козляковой к губернатору.

Среди реализованных в этом году проектов - кабинет кулинарии в Рамешковской средней школе, медиастудии в Ново-Ямской школе Старицкого округа и в Великооктябрьской школе Фировского округа, «Аллея памяти» в Большекошинской школе Селижаровского округа. Также, к примеру, в школе №1 города Зубцова модернизирован кабинет технологии, а в Краснохолмской школе № 2 имени С. Забавина создан «Центр творческих инициатив».