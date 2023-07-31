В авариях на дорогах Тверской области за выходные пострадали 15 человек

В ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области

На территории Тверской области в период с 28 по 30 июля произошло 12 ДТП, один человек погиб, 15 пострадали, в том числе трое детей.

По данным УГИБДД России по Тверской области, авария с пострадавшими произошла 29 июля на 371 км трассы М-9 «Балтия», Западнодвинского округа.

Водитель автомобиля "Рено Логан" при обгоне столкнулся с автомобилем "Ниссан Кашкай". В результате ДТП водитель и пассажир "Рено Логан" получили травмы.