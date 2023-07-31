В Твери представят выставку «Русский Азов»

В тверском историческом парке «Россия – Моя история» почти пол-августа будет открыта выставка «Русский Азов». Фото: Алексей АНДРЕЕВ

1 августа в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» в Твери начнет работу новая выставка «Русский Азов» (12+).

- Экспозиция включает в себя материалы ведущих российских музеев и архивов, в том числе, из спасенной коллекции краеведческого музея города Мариуполя, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Выставочный проект расскажет об истории городов и народов, населявших и населяющих территорию Приазовье.

В экспозиции можно увидеть быт кочевых племен Приазовья, узнать об известной битве на реке Калке, судьбе князя Дмитрия Донского, событиях эпохи Петра I и Екатерины II, зарождении кубанского казачества и вековых усилиях России по защите своих южных рубежей.

Выставку будет открыта до 14 августа. Вход - бесплатный.

По мнению губернатора Игоря Рудени, сегодня проекты, которые реализуются в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история», направлены на сохранение духовных традиций и культурных ценностей российского народа, содействуют воспитанию молодёжи в духе уважения к истории страны.