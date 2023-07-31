В Ржеве полицейские задержали наркокурьера

Наркокурьера задержали на улице Ржева Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из ржевской полиции задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков.

Житель Ржевского округа был у дома 1 по улице Никиты Головни в момент организации очередного тайника с «закладкой». У задержанного были обнаружены и изъяты 82 полимерных свёртка с наркотическим веществом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

Сотрудники наркоконтроля устанавливают каналы поступления наркотического средства.