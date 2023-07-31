В Твери заведующая детсадом собирала с работников стимулирующие выплаты

В Твери заведующую обвиняют в мошенничестве Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Твери на заведующую детским садом завели уголовное дело по статье "Мошенничество".

Прокуратурой в ходе проверки установлено, что заведующая образовательного учреждения подготавливала и подписывала приказы о начислении стимулирующих выплат своим подчиненным сотрудникам. Получив деньги, работники по указанию заведующей,переводили средства ей на счет.

Прокуратура держит на особом контроле подобные дела. В первом полугодии 2023 года выявлено 2465 нарушений законодательства, принято более 900 актов прокурорского реагирования, 474 лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.