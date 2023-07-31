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НовостиОбщество31 июля 2023 11:02

В Твери заведующая детсадом собирала с работников стимулирующие выплаты

Заведующую детсадом обвиняют в мошенничестве в Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери заведующую обвиняют в мошенничестве

В Твери заведующую обвиняют в мошенничестве

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Твери на заведующую детским садом завели уголовное дело по статье "Мошенничество".

Прокуратурой в ходе проверки установлено, что заведующая образовательного учреждения подготавливала и подписывала приказы о начислении стимулирующих выплат своим подчиненным сотрудникам. Получив деньги, работники по указанию заведующей,переводили средства ей на счет.

Прокуратура держит на особом контроле подобные дела. В первом полугодии 2023 года выявлено 2465 нарушений законодательства, принято более 900 актов прокурорского реагирования, 474 лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.