В Тверской области клещи покусали 4000 человек

В Тверской области продолжается сезон активности клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области продолжается сезон активности клещей. Об этом граждан информирует Управление Роспотребнадзора по Тверской области.

По состоянию на 26 июля в регионе зарегистрировано более 4000 обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей.

- Количество обратившихся соответствует среднемноголетнему уровню, - отмечают в ведомстве.

Выявлены единичные случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым бореллиозом.