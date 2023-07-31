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НовостиОбщество31 июля 2023 7:30

В Тверской области клещи покусали 4000 человек

Жители Тверской области продолжат жаловаться на укусы клещей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области продолжается сезон активности клещей

В Тверской области продолжается сезон активности клещей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области продолжается сезон активности клещей. Об этом граждан информирует Управление Роспотребнадзора по Тверской области.

По состоянию на 26 июля в регионе зарегистрировано более 4000 обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей.

- Количество обратившихся соответствует среднемноголетнему уровню, - отмечают в ведомстве.

Выявлены единичные случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым бореллиозом.