Пенсионерка лишилась денег при покупке БАДов в Тверской области

Жительницу Твери обманули мошенники по телефону Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию Твери обратилась пожилая женщина 1949 года рождения с заявлением о мошенничестве.

Потерпевшая сообщила, что ранее заказывала биологически активные добавки. Недавно женщине снова поступил звонок от незнакомца, который уточнил, заказывала ли она препараты. Мужчина сообщил, что полиция накрыла сеть по продаже некачественных БАДОв и теперь пенсионерке положена денежная компенсация. Для получения выплаты необходимо оплатить страховку.

Пенсионерка перевела через банкомат на указанные счета 95 000 рублей, акогда попыталась дозвониться, телефон оказался недоступен.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.