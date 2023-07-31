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НовостиОбщество31 июля 2023 6:59

Пенсионерка лишилась денег при покупке БАДов в Тверской области

Жительница Твери перевела мошенникам 95 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жительницу Твери обманули мошенники по телефону

Жительницу Твери обманули мошенники по телефону

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию Твери обратилась пожилая женщина 1949 года рождения с заявлением о мошенничестве.

Потерпевшая сообщила, что ранее заказывала биологически активные добавки. Недавно женщине снова поступил звонок от незнакомца, который уточнил, заказывала ли она препараты. Мужчина сообщил, что полиция накрыла сеть по продаже некачественных БАДОв и теперь пенсионерке положена денежная компенсация. Для получения выплаты необходимо оплатить страховку.

Пенсионерка перевела через банкомат на указанные счета 95 000 рублей, акогда попыталась дозвониться, телефон оказался недоступен.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.