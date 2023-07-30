В парке "Россия - моя история" в Твери представят материалы из краеведчского музея Мариуполя
Фото: Александр ЖМУЛИН
С 1 по 14 августа в мультимедийном парке "Россия - моя история" будет представлена выставка «Русский Азов». Экспозиция включает в себя материалы ведущих российских музеев и архивов, в том числе экспонаты из спасенной коллекции краеведческого музея Мариуполя.
Посетители узнают о появлении современной акватории и уникальности Азовского моря, истории городов и народов, населявших и населяющих территорию Приазовья.
Пройти на выставку можно по Пушкинской карте. 12+