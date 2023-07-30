В Твери за 422 миллиона рублей отремонтируют Октябрьский проспект и выезд на М-10

На ремонт пяти километров дороги потратят 422 млн рублей Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Октябрьский проспект в Твери и выезд на трассу М-10 "Россия" со стороны микрорайона "Южный" отремонтируют за 422 млн рублей. На сайте госзакупок появился тендер на ремонт участка дороги протяженностью 5 км, расположенного в Калининском округе.

На участке запланированы: снятие старого слоя и укладка нового асфальта, укрепление обочин, возведение барьерного ограждения, установка дорожных знаков, столбиков, нанесение разметки.

Прием заявок завершится 14 августа, а провести ремонт подрядчик должен будет успеть до 20 сентября 2023 года.