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НовостиОбщество30 июля 2023 15:24

Активисты Тверской области могут принять участие во Всероссийской премии «Время молодых»

Заявки на участие во Всероссийской премии принимаются до 15 августа
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Активисты Тверской области могут принять участие во Всероссийской премии «Время молодых»

Активисты Тверской области могут принять участие во Всероссийской премии «Время молодых»

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральное агентство по делам молодежи приглашает представителей Тверской области стать участниками Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых». Ее цель - поддержка выдающихся заслуг молодежи, выявление и поощрение лучших представителей профессионального сообщества, работающих в сфере молодежной политики. Участниками могут стать сотрудники органов власти, лидеры молодежных сообществ и организации региона.

- Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям. Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни, - считает губернатор Игорь Руденя.

В рамках премии будут определены победители и призеры в шести номинациях. Заявки от участников принимаются на 15 августа.