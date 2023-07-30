Активисты Тверской области могут принять участие во Всероссийской премии «Время молодых» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральное агентство по делам молодежи приглашает представителей Тверской области стать участниками Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых». Ее цель - поддержка выдающихся заслуг молодежи, выявление и поощрение лучших представителей профессионального сообщества, работающих в сфере молодежной политики. Участниками могут стать сотрудники органов власти, лидеры молодежных сообществ и организации региона.

- Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям. Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни, - считает губернатор Игорь Руденя.

В рамках премии будут определены победители и призеры в шести номинациях. Заявки от участников принимаются на 15 августа.