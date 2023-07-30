Дружина Александра Невского пройдет через Тверскую область Фото: ПТО

С 15 июля по 12 сентября 2023 года проходит историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского - «Александрова дорога».

20 реконструкторов в ходе конного похода пройдут более 2300 км от берегов Чудского озера - места Ледового побоища - до Феодоровского монастыря в Городце Нижегородской области, где закончил земной путь великий князь.

Маршрут реконструкции проходит через восемь регионов, связанных с именем Александра Невского и историей древней Руси, и через шесть особо охраняемых природных территорий, в том числе в Тверской области.

5 августа дружина прибудет в Торжок. Мероприятие стартует в 15:00 на Ильинской площади с торжественного шествия по городу до Новоторжского Кремля.

Воины будут состязаться в ратных умениях, владении оружием и конной подготовке. Спектакль будет сопровождаться «живой» средневековой музыкой. Откроются торговые ряды, ярмарка современных мастеров, состоятся мастер-классы.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Торжок, ул. Старицкая, д.1, Новоторжский Кремль. Вход свободный.