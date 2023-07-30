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НовостиПроисшествия30 июля 2023 10:00

Главе СК РФ доложат о результатах проверки по факту травмирования ребенка током в Тверской области

Бастрыкин взял на контроль происшествие с мальчиком в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Бастрыкин взял на контроль происшествие с ребенком в Тверской области Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Бастрыкин взял на контроль происшествие с ребенком в Тверской области Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Председателю СКР Александру Бастрыкину будет доложено о ходе проверки по факту травмирования ребенка в Тверской области.

ЧП произошло 28 июля. 11-летнего мальчика ударило током в трансформаторной будке на территории заброшенного стекольного завода.

С ожогами ребенка доставили в реанимационное отделение местной больницы.

По факту происшествия Следственным управлением СК России по Тверской области начато проведение процессуальной проверки.

- Глава СК РФ поручил руководителю следственного управления Альберту Кизимову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, - сообщает Информационный центр СК России.