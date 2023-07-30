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НовостиОбщество30 июля 2023 8:18

Подозреваемого в краже велосипеда задержали полицейские в Твери

37-летний мужчина похитил велосипед из подъезда дома в Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого в краже велосипеда задержала полиция

Подозреваемого в краже велосипеда задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 38-летняя жительница Твери и сообщила, что из подъезда дома у нее украли велосипед за 10 000 рублей.

Полицейские выехали на место происшествия, со слов женщины составили описание пропавшего имущества. Установлено, что хозяйка оставила велосипед на лестничной площадке, не пристегнув защитным тросом.

Злоумышленника разыскали. Им оказался 37-летний местный житель. Велосипед мужчина продал, а деньги потратил.

По статье "Кража" на него завели уголовное дело.