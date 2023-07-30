Игорь Руденя поздравил моряков и ветеранов с Днем военно-морского флота Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя поздравил моряков и ветеранов с Днем военно-морского флота. Праздник отмечается 30 июля.

- Более трёх столетий российский флот олицетворяет мужество, героизм и непревзойденное мастерство наших матросов и офицеров. Мы гордимся вкладом Верхневолжья в укрепление статуса России как великой морской державы. В ратную летопись Отчизны вписаны имена многих сыновей тверской земли, доблестно встававших на защиту водных рубежей нашего Отечества в судьбоносные моменты истории. Сегодня военные моряки на деле подтверждают верность традициям самоотверженного служения России, проявляют безупречную выучку и твердую волю, вносят свой вклад в решение задач специальной военной операции, - отметил Игорь Руденя и пожелал всем морякам новых достижений и побед на благо Родины!