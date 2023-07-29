Жители деревни в Тверской области на месяц остались без холодной воды

Жители деревни остались без воды почти на месяц Фото: Елена Шкатова

В прокуратуру Зубцовского района проведена пожаловался житель деревни Рыльцево и сообщил, что в период с 13 по 28 июня и с 2 по 21 июля 2023 года из-за порыва на сетях централизованного водоснабжения жители деревни остались без холодной воды.

Установлено, что отношении МУП, обеспечивающего водой население, проводится процедура банкротства, обязанность по содержанию имущества предприятия возложена на учредителя - администрацию муниципального округа.

Прокуратурой главе округа внесено представление, водоснабжение восстановлено.