Жители деревни в Тверской области на месяц остались без холодной воды

Жители деревни остались без воды почти на месяц
Фото: Елена Шкатова
В прокуратуру Зубцовского района проведена пожаловался житель деревни Рыльцево и сообщил, что в период с 13 по 28 июня и с 2 по 21 июля 2023 года из-за порыва на сетях централизованного водоснабжения жители деревни остались без холодной воды.
Установлено, что отношении МУП, обеспечивающего водой население, проводится процедура банкротства, обязанность по содержанию имущества предприятия возложена на учредителя - администрацию муниципального округа.
Прокуратурой главе округа внесено представление, водоснабжение восстановлено.