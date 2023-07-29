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НовостиОбщество29 июля 2023 16:42

Жители деревни в Тверской области на месяц остались без холодной воды

Жалобу жителей деревни рассмотрела прокуратура региона
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жители деревни остались без воды почти на месяц

Жители деревни остались без воды почти на месяц

Фото: Елена Шкатова

В прокуратуру Зубцовского района проведена пожаловался житель деревни Рыльцево и сообщил, что в период с 13 по 28 июня и с 2 по 21 июля 2023 года из-за порыва на сетях централизованного водоснабжения жители деревни остались без холодной воды.

Установлено, что отношении МУП, обеспечивающего водой население, проводится процедура банкротства, обязанность по содержанию имущества предприятия возложена на учредителя - администрацию муниципального округа.

Прокуратурой главе округа внесено представление, водоснабжение восстановлено.