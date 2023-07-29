11-летнего мальчика ударило током на территории заброшенного стекольного завода в Тверской области

Ребенка ударило током на подстанции заброшенного завода Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области и региональной прокуратурой проводится проверка по факту травмирования несовершеннолетнего.

Предварительно установлено, что 28 июля 11-летний мальчик проник на территорию бывшего стекольного завода в поселке Красномайский Вышневолоцкого округа и получил удар током на бесхозной электроподстанции. С ожогами второй и третьей степени ребенок был доставлен в реанимационное отделение местной больницы, затем переведен в реанимационное отделение ДОКБ Твери.

- Электроустановка, на которой ребенком была получена травма, ничем не огорожена, находится под большим электрическим напряжением. При поступлении сообщения незамедлительно было организовано прибытие следственно-оперативной группы, сотрудниками Следственного комитета и полиции осмотрено место происшествия. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.

Установка находилась под высоким напряжением Фото: прокуратура Тверской области

Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры.

- В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям собственника помещения, законных представителей, а также органов и учреждений системы профилактики по организации занятости несовершеннолетних в период летних каникул и предупреждению их травматизма, - прокомментировали в прокуратуре Тверской области.