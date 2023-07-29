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НовостиОбщество29 июля 2023 8:58

Мужчина с топором грозился зарубить подругу в Тверской области

Женщина пожаловалась в полицию на пьяного приятеля, который угрожал ей убийством в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщина заявила в полицию на приятеля, который хотел ее убить

Женщина заявила в полицию на приятеля, который хотел ее убить

Фото: Виктория ТУШКОВА

В полицию заявила жительница Конаковского района и сообщила, что дома у нее возник конфликт с пьяным приятелем. Во время ссоры мужчина разозлился, взял топор и пообещал расправиться с подругой.

С мужчиной побеседовал участковый. Подозреваемый вину отрицать не стал. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

По данным Информационного центра УМВД России по Тверской области, в первом квартале 2023 года по аналогичной статье УК РФ зарегистрировано 87 преступлений. Окончено производство по 72 уголовным делам, 50 уголовных дел передано в суд.