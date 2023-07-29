В Тверской области четыре округа отмечают Дни муниципальных образований

Четыре округа отмечают Дни муниципальных образований Фото: ПТО

29 июля Кувшиновский, Селижаровский, Жарковский и Весьегонский округа отмечают Дни муниципальных образований. Жителей с праздником поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В субботу в округах организованы праздничные программы с участием местных и приглашенных творческих коллективов, пройдут спортивные состязания, интерактивные игры, мастер-классы для взрослых и детей.

Одним из событий Дня Жарковского округа станет открытие мемориальной доски Павлу Бобкову, участнику специальной военной операции, награжденному посмертно Орденом Мужества. Она будет установлена на площади у мемориала воинам-интернационалистам.

В День Весьегонского округа проходит Праздник мороженого в парке на улице Степанова.

30 июля продолжением праздника станет День земляка. Ключевое событие - музыкально-поэтическая гостиная в детской библиотеке города Весьегонска. Она посвящена памяти краеведа, доктора культурологи, профессора, уроженца города Весьегонск Вячеслава Воробьева.