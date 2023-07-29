Пьяный мужчина повредил чухой автомобиль в Тверской области

Полицейские задержали подозреваемого в порче чужого имущества Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился житель посёлка Заволжский Калининского округа и сообщил, что ночью неизвестный повредил его автомобиль "Рено", припаркованный возле дома. На машине оторвано боковое зеркало и задний бампер. Ущерб составил 98 000 рублей.

Полицейские опросили потерпевшего и соседей. В ходе розыска выяснилось, что имущество испортил 23-летний безработный ранее судимый житель Кувшиновского района.

Задержанный объяснил, что хулиганил в состоянии алкогольного опьянения. С потерпевшим он не знаком.

Возбуждено уголовное дело.