В Тверской области спасатели полтора часа искали заблудившуюся в лесу женщину

Спасатели вывели женщину из леса Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о том, что в Лихославльском муниципальном округе в районе поселка Калашниково в лесу заблудилась женщина поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 28 июля.

На поиски потерявшейся отправились сотрудники пожарно-спасательной части №66. Спасателям потребовалось полтора часа, чтобы вызволить потеряшку из леса.

Водитель на пожарном автомобиле остался на дороге подавать звуковые сигналы, а другие пожарные отправились на поиски в лес. Телефон у женщины был исправен, сигнал был хороший. Она смогла отправлять спасателям фотографии местоположения. Женщину нашли в пяти километрах от деревни и доставили домой. С ней все хорошо.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает, в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефонам: 01, 101, 112). "Телефон доверия" - 8 (4822) 39-99-99.