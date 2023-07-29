Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июля 2023 5:55

В ДОКБ Твери на вертолете доставили ребенка

Помощь санавиации потребовалась маленькому пациенту из Вышневолоцкого округа
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Помощь санавиации потребовалась ребенку в Тверской области

Помощь санавиации потребовалась ребенку в Тверской области

28 июля привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи ребенку - пациенту Вышневолоцкой ЦРБ.

Экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеёво в ЦРБ Вышневолоцкого округа. На месте после осмотра пациента врачи приняли решение транспортировать его в Тверь.

С аэродрома Змеёво пациент был доставлен в детскую областную клиническую больницу на автомобиле бригады скорой медицинской помощи.