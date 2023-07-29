В ДОКБ Твери на вертолете доставили ребенка

Помощь санавиации потребовалась ребенку в Тверской области
28 июля привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи ребенку - пациенту Вышневолоцкой ЦРБ.
Экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеёво в ЦРБ Вышневолоцкого округа. На месте после осмотра пациента врачи приняли решение транспортировать его в Тверь.
С аэродрома Змеёво пациент был доставлен в детскую областную клиническую больницу на автомобиле бригады скорой медицинской помощи.