В ДОКБ Твери на вертолете доставили ребенка

Помощь санавиации потребовалась ребенку в Тверской области

28 июля привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи ребенку - пациенту Вышневолоцкой ЦРБ.

Экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеёво в ЦРБ Вышневолоцкого округа. На месте после осмотра пациента врачи приняли решение транспортировать его в Тверь.

С аэродрома Змеёво пациент был доставлен в детскую областную клиническую больницу на автомобиле бригады скорой медицинской помощи.