У стелы «Город воинской славы» в Твери торжественно поздравили со 100-летним юбилеем Спартака Сычёва

Спартака Андреевича поздравили юнармейцы, курсанты ВАВКО, представители ветеранских и общественных организаций. Фото: ПТО

28 июля в Твери, у стелы «Город воинской славы», торжественно поздравили со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Тверской области, председателя Совета ветеранов-участников Курской битвы Спартака Андреевича Сычёва.

Спартаку Сычеву - 100 лет. Фото: ПТО

Спартака Андреевича поздравили юнармейцы, курсанты Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, представители ветеранских и общественных организаций.

Для ветерана исполнили стихи и песни военных лет.

С юбилеем Спартака Андреевича ранее поздравил губернатор Игорь Руденя.

Спартак Андреевич воевал на Калининском фронте, участвовал в боях на Курской дуге, в освобождении Ржева, Украины, Польши, Праги и во взятии Берлина.

30 июня 2020 года Спартак Андреевич стал почетным гостем открытия в Тверской области Ржевского мемориала Советскому солдату.

В июле 2020 года Указом Президента РФ Владимира Путина Спартак Андреевич Сычев удостоен Ордена Почета. В 2023 году – Ордена «За заслуги перед Отечеством» 4 степени.

Спартак Андреевич также награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», Орденами «Отечественной войны» I и II степени, Красной Звезды и другими наградами.