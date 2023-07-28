В Максатихе простятся с погибшим в ходе СВО военнослужащим Егором Кругловым

Героя похоронят на поселковом кладбище 31 июля Фото: администрация Максатихинского муниципального округа

31 июля в Максатихинском округе простятся с погибшим в ходе СВО военнослужащим Егором Кругловым. Ему было 36 лет.

Егор Вячеславович родился 16 сентября 1986 года в посёлке Максатиха. В 2005 году окончил профессиональное училище №18 по специальности "Сварщик".

22 июня 2023 года призван на военную службу по контракту. Для прохождения службы направлен в войсковую часть поселка Погоново, Воронежской области, в должности стрелка.

- 13 июля 2023 года военнослужащий погиб в селе Невское Кременского района Харьковской области. У него остались жена, дочь и сестра, - сообщает администрация Максатихинского муниципального округа.

Глава Максатихинского муниципального округа Максим Хованов выражает соболезнования семье, родным и близким Егора Круглова.

Прощание с героем состоится в Центральном ДК поселка Максатиха в 9:30. Отпевание начнется в 10:40 в храме Всех Святых. Траурный митинг - в 11:45 на кладбище посёлка Максатиха.