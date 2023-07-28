29-30 июля отменяются поезда на участке Москва-Тверь

В выходные 29 и 30 июля часть поездов на участках Москва-Тверь, Москва-Конаково будет отменена Фото: Олег ЗОЛОТО

В выходные 29 и 30 июля часть поездов на участках Москва-Тверь, Москва-Конаково будет отменена, у части изменится расписание. Интервалы движения увеличены.

Вечером в субботу и воскресенье с 21:00 до 23:47 нет движения поездов от/до Ленинградского вокзала. Часть поездов следует от/до станций Сходня, Химки, Грачевская. Часть поездов проследует с отменой остановок на участке от Ленинградского вокзала до Крюково.

Проезд в экспрессах на этот период Московско-Тверской ППК организован по билетам обычных электропоездов.

Дополнительно 31 июля, до 10:00 интервалы движения увеличены, часть поездов проследует с отменой остановок.

Уточняйте расписание перед поездкой.