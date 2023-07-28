Тверская область будет сотрудничать с Египтом, договорённости достигнуты на Саммите Россия-Африка

У стенда Тверской области на Саммите Россия-Африка. Фото: ПТО

28 июля На Саммите Россия – Африка, который проходит в конгрессновыставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге, тверская делегация провела встречу с представителями делегации Египта. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

У Верхневолжья на саммите свой стенд, где представлена информация о регионе, его экономике, промышленности.

28 июля Тверская область провела встречу с египетскими коллегами. У региона есть опыт сотрудничества с государством – специально для Египта были сделаны вагоны на Тверском вагоностроительном заводе.

В ходе деловой встречи на Саммите с египетской Ассоциацией экспортеров рассмотрены вопросы выхода на рынок Египта корпорации «Боос лайтинг групп», в состав которой входит завод «Светотехника» из Тверской области.

Египетские компании также выразили заинтересованность в поставках продукции деревообработки из региона. Такая работа уже ведется при поддержке регионального Центра поддержки экспорта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Перспективы продвижения тверских товаров на африканском рынке специалисты Минэкономразвития региона обсудили с представителями Центра по внешней торговле Минпромторга России и МИД РФ.

Днем ранее, 27июля, на полях форума тверичане встречались с предпринимателями из Танзании. Были рассмотрены перспективы поставок кофе и другой продукции в тверской регион.