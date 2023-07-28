Почему в Твери больше не ходят трамваи и троллейбусы, будет расследовать Следственный Комитет

Жители Твери не сдаются и хотят вернуть электротранспорт Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Тверской области Альберту Кизимову повторно возбудить уголовное дело по факту прекращения троллейбусно-трамвайного сообщения в Твери.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ) впервые было возбуждено в феврале 2023 года, но позже отменено прокурором.

- Решение обжаловалось в вышестоящем порядке, однако надзирающим органом в удовлетворении ходатайства следствия было отказано, - сообщили в информационном центре СК РФ.

Однако, в социальных сетях жители не сдаются, пишут письма и электронные жалобы в приемную руководителя СКР. Граждане не согласны с действиями местной власти и заменой городского электротранспорта на автобусы.

Напомним, что трамвайное движение в Твери было остановлено 14 ноября 2018 года. Сначала решение было временным. Власти обещали обследовать пути и принять решение о возобновлении движения, но потом во всех районах города начали планомерно снимать рельсы и укладывать новый асфальт. Этим летом рельсы исчезли с Тверского проспекта.

А 13 апреля 2020 года Тверь попрощалась с последним троллейбусом. Прощание было символичным и прошло в международный День рождения троллейбуса. До последнего горожане верили, что "рогатые" вернутся. Но этого не произошло. Вместо этого в городе начали демонтировать контактную троллейбусную сеть. А подвижной состав полностью заместили автобусы.

О ходе и результатах расследования уголовного дела доклад будет представлен в центральный аппарат ведомства.