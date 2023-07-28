Соревнования по гребле пройдут в выходные в Твери

Соревнования по гребле пройдут в Твери 29 июля Фото: ПТО

29 июля на набережной Афанасия Никитина Твери, в акватории Волги, состоятся соревнования по гребле на лодках «Дракон» - «Вызов тверского дракона». Участие примут команды из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Тверской, Смоленской, Саратовской, Воронежской, Белгородской областей и Пермского края.

В этом году соревнования проводятся в нескольких категориях: десятиместных и двадцатиместных лодках, с участием мужчин и женщин, любителей и профессионалов.

Также выступят ветераны в возрасте 40+, 50+ и 60+. В отдельном заезде «Краса Твери» спортивное мастерство покажут девушки. Запланированы заезды детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников коррекционных школ, общественных организаций города Твери, состязания на SUP досках.

Для зрителей подготовлена детская анимация, конкурсы и розыгрыши призов.