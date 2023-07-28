В тверских автобусах доля безналичных платежей за проезд достигла 91,3%

Пассажиры автобусов «Транспорта Верхневолжья» предпочитают оплачивать проезд безналично. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

По итогам первой половины 2023 года доля безналичных платежей за проезд в автобусах "Транспорта Верхневолжья" в Твери и Калининском округе достигла 91,3%. Это на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Во всех агломерациях это доля равна 89,8% - на 3,5% больше, чем в 2022-м.

- В Кимрском округе 87% поездок были оплачены безналично, что больше на 4,3%. В Ржевском округе этот показатель составил 84,2% – на 6% больше, чем в аналогичный период 2022 года. В Конаковском округе в первом полугодии 2023 года доля безналичных оплат составила 80,6%, превысив прошлогодний показатель на 15,8%. В Старицком округе 67,4% поездок оплачены безналично, что больше на 11,2%. На 14,6% выросла доля безналичных платежей в Зубцовском округе - пассажиры оплатили безналично 62,7% поездок, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.

Напомним, что в автобусах "Транспорта Верхневолжья" проезд можно оплачивать при помощи транспортная карта «Волга», банковской карты, социальной карта жителя Тверской области, через мобильное приложение «Волга» по QR-коду, а также наличными.

Введение автобусов "Транспорта Верхневолжья" в регионе вместо маршруток, троллейбусов и трамваев - это переход на новую транспортная модель пассажирских перевозок. Губернатор Игорь Руденя считает, что это качественно новый уровень общественного транспорта в регионе.