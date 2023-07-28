Школьники Тверской области могут пройти бесплатный курс программирования

Школьники могут бесплатно изучить языки программирования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках проекта «Код будущего» открыт прием заявок на бесплатное обучение языкам программирования Python, Java, C++, C#, 1C, Lua, SQL и JavaScript. Курс доступен для школьников 8-11 классов, а также студентов колледжей.

Внимание - количество мест ограничено. Подать заявку можно на портале госуслуг.

После проверки заявки в личный кабинет будет отправлена ссылка на вступительное испытание. На его прохождение отводится 10 дней. Затем, если испытание будет успешно пройдено, необходимо заключить договор на бесплатное обучение.

По окончанию курса выдается сертификат.

- В 2022 году на бесплатные курсы программирования записались более 550 школьников Тверской области, - сообщила пресс-служба правительства региона