Прокуратура потребовала ограничить доступ в заброшенные здания в Тверской области
Фото: Ольга Крыльцова
Прокуратура потребовала ограничить доступ в заброшенные здания в Тверской области. Опасные для жителей строения обнаружены в ходе проверки в Максатихинском округе.
Четыре муниципальных здания долгое время не используются, доступ в них не ограничен.
Прокурор через суд потребовал ограничить доступ в здания в целях безопасности граждан.
Требования удовлетворены, решение не вступило в законную силу.