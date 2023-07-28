Прокуратура потребовала ограничить доступ в заброшенные здания в Тверской области Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура потребовала ограничить доступ в заброшенные здания в Тверской области. Опасные для жителей строения обнаружены в ходе проверки в Максатихинском округе.

Четыре муниципальных здания долгое время не используются, доступ в них не ограничен.

Прокурор через суд потребовал ограничить доступ в здания в целях безопасности граждан.

Требования удовлетворены, решение не вступило в законную силу.