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НовостиОбщество28 июля 2023 9:58

В Тверской области водитель-нарушитель стал фигурантом уголовного дела

Пьяный мужчина без прав разъезжал на мотоцикле по дорогам Торжокского района
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Пьяного водителя на мотоцикле остановили сотрудники ДПС

Пьяного водителя на мотоцикле остановили сотрудники ДПС

Фото: Виктория ТУШКОВА

В Торжокском районе инспекторы ДПС остановили мотоцикл под управлением 48-летнего местного жителя. Полицейские заметили у мужчины признаки опьянения и предложили пройти освидетельствование. Алкотестер показал результат в 0,65 мг/л в выдыхаемом воздухе, что в четыре раза выше допустимого уровня.

Нарушителя доставили в Кувшиновское отделение полиции, а мотоцикл поместили на спецстоянку.

Выяснилось, что 2021 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение. Мужчина был лишен прав на 27 месяцев, но снова сел за руль.

Дознавателем Кувшиновского отделения полиции на фигуранта завели уголовное дело по ч. 2 статьи 264.1 УК РФ. Мужчине грози лишение свободы сроком до трех лет.