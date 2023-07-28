В Тверской области водитель-нарушитель стал фигурантом уголовного дела

Пьяного водителя на мотоцикле остановили сотрудники ДПС Фото: Виктория ТУШКОВА

В Торжокском районе инспекторы ДПС остановили мотоцикл под управлением 48-летнего местного жителя. Полицейские заметили у мужчины признаки опьянения и предложили пройти освидетельствование. Алкотестер показал результат в 0,65 мг/л в выдыхаемом воздухе, что в четыре раза выше допустимого уровня.

Нарушителя доставили в Кувшиновское отделение полиции, а мотоцикл поместили на спецстоянку.

Выяснилось, что 2021 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение. Мужчина был лишен прав на 27 месяцев, но снова сел за руль.

Дознавателем Кувшиновского отделения полиции на фигуранта завели уголовное дело по ч. 2 статьи 264.1 УК РФ. Мужчине грози лишение свободы сроком до трех лет.