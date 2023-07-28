Желтое предупреждение о грозах сохранится в Тверской области до 30 июля

В Твери сохраняется желтое предупреждение о дожде Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Тверской области до воскресенья, 30 июля, сохраняется желтое предупреждение о грозах, ветре и ливнях.

О непогоде жителей региона накануне предупредило МЧС.

В ночь на 28 июля Тверь накрыл мощный тропический ливень - за несколько часов выпала треть месячной нормы осадков, затопило улицы и дворы.

Однако, к выходным ситуация начнет налаживаться. Несмотря на желтое предупреждение о грозах, осадков станет меньше, а температура воздуха поднимется до +24 градусов. В воскресенье синоптики обещают теплый ясный день без дождя.