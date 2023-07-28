Ветерану Великой Отечественной войны, Почетному гражданину Тверской области Спартаку Сычеву исполнилось 100 лет

Спартак Сычев отмечает столетний юбилей. Фото: ПТО

28 июля исполнилось 100 лет ветерану Великой Отечественной войны, Почетному гражданину Тверской области, председателю Совета ветеранов-участников Курской битвы Спартаку Андреевичу Сычёву. С юбилеем Спартака Андреевича поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы прошли поистине легендарный путь защитника Отечества, вышли героем из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Для всех жителей Тверской области и, в первую очередь, для нашей молодежи Вы – надёжный ориентир в деле честного служения родной стране. Спасибо Вам за всё, что сделано во имя нашего Отечества, - отметил глава региона.

Спартак Сычев родился в Москве. После школы поступил в Ленинградское артиллерийское техническое училище. В 1942 году он попал Калининский фронт, участвовал в освобождении Ржева, за что был награжден медалью «За боевые заслуги». Сражался на Курской дуге, воевал за освобождение Украины, Польши, Праги, участвовал во взятии Берлина.

Воспоминания Спартака Сычева о войне читайте в материале "КП"-Тверь".

Ветеран многие годы живет в столице Верхневолжья. Он активно участвовал в сборе и подготовке материалов по присвоению Твери Почетного звания «Город воинской славы».

30 июня 2020 года Спартак Андреевич стал почетным гостем открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.

В июле 2020 года Указом Президента РФ удостоен Ордена Почета.

Спартак Андреевич награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», Орденами «Отечественной войны» I и II степени, Красной Звезды. Также имеет нагрудный знак губернатора «За заслуги в развитии Тверской области», памятный знак губернатора «За доблестную службу в Тверской области», Почетный знак «Крест святого Михаила Тверского». Всего у ветерана свыше 20 наград.