Инспекторы ГИБДД остановили пьяного подростка без прав на машине в Твери

Инспекторы остановили 17-летнего водителя-нарушителя Фото: УГИБДД России по Тверской области

27 июля около 5:14 утра на Бурашевском шосее в районе дома №66 в Твери сотрудники ГИБДД остановили автомобиль "Пежо", под управлением 17-летнего водителя.

В ходе проверки установлено, что юноша пьян и не имеет водительского удостоверения.

- В присутствии законных представителей нарушитель отстранен от управления транспортным средством, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения несовершеннолетний отказался, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении водителя протокол об административном правонарушении. Подросток вместе с законным представителем доставлен в Московский отдел полиции Твери.