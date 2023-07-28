Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2023 9:12

Инспекторы ГИБДД остановили пьяного подростка без прав на машине в Твери

17-летний нарушитель ехал на машине по Бурашевскому шоссе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Инспекторы остановили 17-летнего водителя-нарушителя Фото: УГИБДД России по Тверской области

Инспекторы остановили 17-летнего водителя-нарушителя Фото: УГИБДД России по Тверской области

27 июля около 5:14 утра на Бурашевском шосее в районе дома №66 в Твери сотрудники ГИБДД остановили автомобиль "Пежо", под управлением 17-летнего водителя.

В ходе проверки установлено, что юноша пьян и не имеет водительского удостоверения.

- В присутствии законных представителей нарушитель отстранен от управления транспортным средством, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения несовершеннолетний отказался, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении водителя протокол об административном правонарушении. Подросток вместе с законным представителем доставлен в Московский отдел полиции Твери.