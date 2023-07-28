В Тверской области проходит ежегодный Гумилевский фестиваль

В течение трех дней фестиваля пройдут поэтические выступления, концерты Фото: ПТО

28 июля в Бежецке начался XVII Гумилёвский фестиваль. Мероприятие посвящено жизни и творчеству русского поэта Николая Гумилёва и проводится в Верхневолжье с 2007 года.

- Такие события способствуют сохранению культурных традиций Тверской области, выдающегося наследия России, - считает губернатор Игорь Руденя.

В течение трех дней фестиваля пройдут поэтические выступления, концерты, театрализованные экскурсии, круглые столы.

В первый день поэтического праздника пройдут экскурсия «Бежецкие адреса Гумилевых», открытый микрофон «Наследники Гумилева», творческая встреча с лауреатом Международных конкурсов, пианистом и композитором Дмитрием Мячиным из Санкт-Петербурга.

Второй день фестиваля пройдет на территории Бежецкого мемориально-литературного и краеведческого музея. Здесь состоятся поэтический круглый стол, а также творческая встреча с актерами Брянского областного театра юного зрителя. В палаточном лагере села Градницы будет организована встреча известных поэтов с молодежью.

Завершающий день участники фестиваля проведут на открытом микрофоне, где выступят театральный коллектив ДК «Сельмаш», участники молодёжных встреч, поэты.