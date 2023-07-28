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НовостиОбщество28 июля 2023 8:16

Посетители в тельняшках и бескозырках смогут бесплатно посетить Музей Победы в Тверской области

Музей Победы проводит акцию в честь Дня Военно-морского флота
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Музей Победы проводит акцию в честь Дня Военно-морского флота

Музей Победы проводит акцию в честь Дня Военно-морского флота

Фото: ПТО

30 июля Ржевский филиал Музея Победы бесплатно смогут посетить гости в тельняшках или бескозырках. Акция организована в честь Дня Военно-морского флота.

В 13:00 у Ржевского мемориала Советскому солдату развернут Георгиевскую ленту. Для посетителей будет открыт музейно-выставочный павильон, в котором представлены фотографии, фронтовые письма.

В музее "Ставка Сталина" воссоздан исторический интерьер времен Великой Отечественной войны.

Площадки открыты с 10:00 до 18:00.