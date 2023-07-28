В детских садах Тверской области устанавливают 29 игровых комплексов

В детских садах Тверской области установят 29 игровых комплексов Фото: ПТО

В 2023 году в Тверской области устанавливают 29 площадок по программе оснащения муниципальных детских садов уличными игровыми комплексами. Проект реализуется в Тверской области по инициативе губернатора Игоря Рудени с 2022 года.

Средства на обустройство площадок получили Андреапольский, Весьегонский, Вышневолоцкий, Западнодвинский, Калининский, Калязинский, Кимрский, Конаковский, Лихославльский, Максатихинский, Нелидовский, Оленинский, Осташковский, Рамешковский, Ржевский, Сандовский, Селижаровский, Сонковский, Фировский округа, Торжокский район, а также город Тверь и ЗАТО Озерный.

Комплексы включают 12 объектов - песочницу, домик-беседку, игровую панель, паровозик, гимнастический комплекс и другие элементы, предназначенные для детей разных возрастов.

Планируется, что все детские комплексы установят к новому учебному году.