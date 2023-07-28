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НовостиПроисшествия28 июля 2023 6:30

Полицейские задержали 19-летнего курьера, который работал на мошенников в Тверской области

Злоумышленники обманули двух пенсионеров на 470 000 рублей в Весьегонском округе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенники обманули пенсионеров на 470 000 рублей

Мошенники обманули пенсионеров на 470 000 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Весьегонское отделение полиции с заявлениями о хищении денег обратились две местные жительницы 1938 и 1940 годов рождения. Общий ущерб составил 470 000 рублей.

Полицейские выяснили, что пенсионеркам на стационарный телефон звонили неизвестные и сообщали, что их дочери совершили ДТП. Чтобы "загладить вину", курьеру нужно передать деньги. Женщины смогли описать мужчину, который приезжал за деньгами.

На одной из улиц города госавтоинспекторы остановили автомобиль "Рено", пассажир которого подходил под описание предполагаемого преступника.

19-летнего подозреваемого, жителя города Череповец Вологодской области, доставили в полицию, где он дал признательные показания.

Молодой человек знал, что участвует в мошеннической схеме.

Задержанный стал фигурантом уголовных дел по статье "Мошенничество". Он заключен под стражу.

Расследование продолжается.