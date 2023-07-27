В Твери межведомственные комиссии начали приемку отремонтированных участков дорог Фото: администрация Твери

В Твери начали работу межведомственные комиссии, которые проверяют качество ремонта дорог, выполненного в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Первым объектом, где завершились работы, стал проезд от улицы 2-я Красина до микрорайона Радужный и улицы Цветочной. Представители администрации Твери, Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области, контролирующих организаций и общественности проверяют соответствие выполненных работ на объекте с проектом и качество устранения подрядчиком ранее выявленных недостатков во время рабочих выездов.

- На завершающей стадии находятся работы по улице Односторонней, Маршала Конева, и 2-й Грибоедова. На объектах проведены проверочные рабочие комиссии, в ближайшее время здесь также пройдут межведомственные проверки, - сообщает администрация Твери.