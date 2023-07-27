У пенсионерки в Тверской области украли угольный самовар и садовый секатор

Житель Тверской области задержан по подозрению в краже самовара и секатора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 62-летняя жительница поселка Калашниково Лихославльского округа и сообщила, что в селе Селище Спировского муниципального округа из дома сына был украден угольный самовар и садовый секатор. Ущерб составил 15 000 рублей.

Полицейские выяснили, что у хозяина дома были гости, во время застолья хозяин дома уснул, а наутро обнаружил пропажу.

По подозрению в краже был задержан 40-летний житель Спировского городского округа. Похищенное мужчина продал, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.