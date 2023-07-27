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НовостиОбщество27 июля 2023 18:38

В Тверской области продолжают находить снаряды времен Великой Отечественной войны

26 военных снарядов уничтожены на полигоне в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Найденные военные снаряды уничтожены на полигоне Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Найденные военные снаряды уничтожены на полигоне Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

27 июля группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в районе деревни Жаберо Андреапольского округа и поселка Дятлово Нелидовского округа обнаружены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны.

В числе трофеев: одиннадцать 82 мм минометных мин, десять 50 мм артиллерийских снарядов, три ручные гранаты, запал РГ, 50 кг авиационная бомба "SC-50".

Все найденные снаряды уничтожены на полигоне.