В Тверской области продолжают находить снаряды времен Великой Отечественной войны

Найденные военные снаряды уничтожены на полигоне Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

27 июля группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в районе деревни Жаберо Андреапольского округа и поселка Дятлово Нелидовского округа обнаружены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны.

В числе трофеев: одиннадцать 82 мм минометных мин, десять 50 мм артиллерийских снарядов, три ручные гранаты, запал РГ, 50 кг авиационная бомба "SC-50".

Все найденные снаряды уничтожены на полигоне.