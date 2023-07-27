Троих жителей Тверской области подозревают в экстремистской деятельности

На подозреваемых в организации деятельности экстремистской организации завели уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении троих жителей региона, подозреваемых в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).

По версии следствия, в период с 2 по 4 августа 2020 года трое мужчин в возрасте 40, 50 и 68 лет организовали деятельность религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России", признана в России экстремистой организацией, и входящей в ее структуру местной религиозной организации "Свидетелей Иеговы Одинцовского района", запрещенную решением Верховного суда Российской Федерации.

Материалы дела были предоставлены УМВД России по Тверской области. В рамках расследования проведено семь обысков по местам жительства фигурантов в Твери, Москве и Московской области, а также в помещениях, где проводились собрания. Изъята религиозная литература, черновики, сотовые телефоны, компьютеры.

Устанавливаются обстоятельства преступления и другие участники религиозной деятельности. Расследование продолжается.