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НовостиОбщество27 июля 2023 16:33

МЧС предупреждает жителей Тверской области об ухудшении погоды

В Верхневолжье ожидаются ливни, грозы и сильный ветер
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области снова ухудшится погода

В Тверской области снова ухудшится погода

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей региона об ухудшении погоды.

С 18:00 27 июля до 6:00 утра 28 июля ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе отдельными порывами 15 м/с.

Сохраняется желтое предупреждение о неблагоприятных явлениях.

Температура воздуха днем +19... +24 градуса, ночью +9... +14.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. В утренние часы возможен туман.