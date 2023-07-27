МЧС предупреждает жителей Тверской области об ухудшении погоды

В Тверской области снова ухудшится погода
Фото: Михаил ФРОЛОВ
ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей региона об ухудшении погоды.
С 18:00 27 июля до 6:00 утра 28 июля ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе отдельными порывами 15 м/с.
Сохраняется желтое предупреждение о неблагоприятных явлениях.
Температура воздуха днем +19... +24 градуса, ночью +9... +14.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. В утренние часы возможен туман.