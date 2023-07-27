Лучшим лесным пожарным Тверской области стал Алексей Гусаров из Осташковского округа

Прошел региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный-2023». Фото: ПТО

В Тверской области прошел региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный-2023». В нем участвовали сотрудники Западнодвинского, Калининского, Осташковского и Максатихинского филиалов специализированного лесопожарного центра «ЛПЦ-Тверьлес».

По итогам соревнований первое место занял Алексей Гусаров, второе место у Руслана Потешенкова. Они оба представляют Осташковский филиал ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес». Третьего места удостоен пожарный Максатихинского филиала ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» Александр Кузьмин.

Они лучше всех полосу препятствий с наполненным водой 18-литровым ранцевым огнетушителем; потушили условный пожар, попили бревно бензопилой, а также прошли конкурс по физической подготовке.

В сентябре Алексею Гусарову предстоит представить наш регион на федеральном этапе конкурса «Лучший лесной пожарный-2023» в Московской области.