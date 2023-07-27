В первый день саммита Россия - Африка интерес к Тверской области проявили Танзания и Камерун

На саммите представлен стенд тверского региона. Фото: ПТО

В Санкт-Петербурге 27 июля открылся саммит Россия - Африка. Там присутствует делегация Тверской области и представлен стенд с презентацией промышленного и туристического потенциал Верхневолжья. Интерес к сотрудничеству с нашим регионом уже проявили Танзания и Камерун.

Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.

С представители Республики Танзания обсуждались возможности поставок продукции в тверской регион. Среди других направлений взаимодействия с Танзанией – поставки в Тверскую область винограда и орехов.

С членами делегации Республики Камерун представители отраслевых ведомств региона обсудили сотрудничество в сферах туризма и образования. Делегация Камеруна также выразила готовность развивать побратимские связи с Тверской областью.

Пресс-служба областного правительства напоминает, что наш регион активно развивает сотрудничество с африканским континентом:

- Основные направления были обозначены на встрече губернатора Игоря Рудени с делегацией Республики Зимбабве в марте 2023 года. Это такие перспективные секторы, как машиностроение, сельское хозяйство, пищевая промышленность, сфера образования, поставки светового оборудования.